Ehtiopie : l'ONU appelle à des mesures pour apaiser les tensions au Tigré

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Türk,a appelé mardi toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour apaiser les tensions dans la région du Tigré.

Les récents combats entre l'armée éthiopienne et les forces régionales ont mis en évidence le risque d'une aggravation de la crise des droits de l'homme dans le nord du pays.

« Toutes les parties doivent déployer des efforts concertés et soutenus, avec l'aide de la communauté internationale, pour apaiser les tensions avant qu'il ne soit trop tard. Il est urgent d'engager un dialogue politique et de prendre des mesures visant à instaurer la confiance, plutôt que de recourir à nouveau à la force armée. Les deux parties doivent faire un pas en arrière et s'efforcer de résoudre leurs différends par des moyens politiques. Les violations ou abus graves présumés doivent faire l'objet d'enquêtes rapides et indépendantes, quels qu'en soient les auteurs. », Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).

Les affrontements entre les Forces de défense nationale éthiopiennes (ENDF) et les Forces de sécurité régionales du Tigré (TSF) se sont intensifiés le 26 janvier, en particulier dans les zones de Tselemti et Laelay Tselemti, dans le nord-ouest de la région, près de la frontière avec l'Amhara. Les TSF se sont retirées de la zone de Tselemti le 1er février.