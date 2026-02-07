Bienvenue sur Africanews

Sénégal : manisfestation contre la fermeture des restaurants universitaires

Manifestation à l'université Cheikh-Anta-Diop en 2023 en faveur du leader de l'opposition Ousmane Sonko.   -  
By Rédaction Africanews

Sénégal

La tension est montée d’un cran vendredi à l’Université Cheik-Anta-Diop de Dakar. Des heurts ont opposé étudiants aux forces de l’ordre. Et pour cause, la fermeture des restaurants universitaires jusqu’à nouvel ordre.

Une mesure prise après des actes de sabotage dans les lieux invoquent l’administration du campus.

Mais la mesure passe mal, les étudiants réclamant la gratuité des repas alors qu’ils trainent des arriérés de bourses. Et ont promis de maintenir la pression.

Même son de cloche à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, à 264 km au nord de Dakar. Dans ce campus, les étudiants ont lancé vendredi, un mot d’ordre de 48 heures ‘’ sans ticket’’. Des bourses impayées sont à l’origine des tensions.

Dans la foulée, les responsables de l’établissement ont annoncé la fermeture des restaurants. Des voix dénoncent déjà une mesure ‘’ illégale, injuste et profondément inhumaine’.’

