Les Olympiens défilent tandis que le CIO dévoile les tenues des équipes

Le CIO a organisé un défilé de mode au Clubhouse26, à Milan, où des athlètes olympiques ont défilé sur le podium vêtus de tenues d’équipe, de looks pour la cérémonie d’ouverture et d’une nouvelle collection de vêtements d’extérieur olympiques. Le style italien était au premier plan, Salomon présentant également des uniformes pour les volontaires et le personnel, conçus aussi bien pour les rues de la ville que pour les sites en montagne. La délégation américaine a dévoilé des manteaux Ralph Lauren classiques bleu marine et rouge écarlate, tandis que les tissus techniques se mêlaient à des lignes épurées dans les collections de 90 équipes nationales. Avec près de 2 900 athlètes attendus, l’événement a offert un premier aperçu de la manière dont tenues de performance et tradition se conjugueront lorsque les Jeux s’ouvriront le 6 février.