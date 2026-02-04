Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Snoop Dogg crée la surprise en portant la flamme olympique à Gallarate, en Italie

Les vidéos de son footing décontracté se sont rapidement propagées en ligne, mêlant blagues et acclamations. Vêtu de la tenue blanche officielle, le rappeur a émergé de la foule et a porté la flamme de la Via Pegoraro à la Piazza Libertà, saluant les étudiants et esquissant quelques pas de danse. Snoop, déjà visage bien connu des Jeux de Paris 2024, est de retour au sein de l’équipe olympique de NBC en amont de Milan-Cortina 2026. Nommé premier entraîneur honoraire du Comité olympique et paralympique américain pour 2026, Snoop Dogg a rencontré plusieurs athlètes, dont le patineur artistique Ilia Malinin, qui a réalisé un backflip devant lui, avant de saisir la torche et d’apporter sa touche inimitable à la montée en puissance des sports d’hiver.

Plus d'actualités sur
Italie Cortina d'Ampezzo Jeux Olympiques Jeux olympiques d'hiver Snoop Dogg flambeau olympique

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.