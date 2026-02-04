Snoop Dogg crée la surprise en portant la flamme olympique à Gallarate, en Italie

Les vidéos de son footing décontracté se sont rapidement propagées en ligne, mêlant blagues et acclamations. Vêtu de la tenue blanche officielle, le rappeur a émergé de la foule et a porté la flamme de la Via Pegoraro à la Piazza Libertà, saluant les étudiants et esquissant quelques pas de danse. Snoop, déjà visage bien connu des Jeux de Paris 2024, est de retour au sein de l’équipe olympique de NBC en amont de Milan-Cortina 2026. Nommé premier entraîneur honoraire du Comité olympique et paralympique américain pour 2026, Snoop Dogg a rencontré plusieurs athlètes, dont le patineur artistique Ilia Malinin, qui a réalisé un backflip devant lui, avant de saisir la torche et d’apporter sa touche inimitable à la montée en puissance des sports d’hiver.