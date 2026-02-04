Tempête Leonardo au Portugal : rafales, vagues géantes et dégâts majeurs

À Alcácer do Sal, le débordement du Sado après des pluies soutenues a inondé des quartiers entiers et isolé plusieurs routes. Dans le district de Setúbal, toujours sous vigilance, la hausse du niveau du Tage a contraint les autorités à fermer des zones riveraines à Vila Franca de Xira. La protection civile alerte sur les risques liés à des sols saturés, tandis que vents violents et houle de 11 mètres frappent le littoral. Plus au nord, le parc industriel de Marinha Grande a subi de lourds dégâts, avec toitures arrachées et sites de production à l’arrêt. Plus de 750 interventions ont été enregistrées à l’échelle nationale. Une semaine après Kristin, responsable de six morts et de vastes coupures d’électricité, la tempête Leonardo fait craindre de nouvelles crues rapides, poussant les autorités à appeler la population à se préparer.