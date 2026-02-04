Inondations dans le sud de l’Espagne : 3 000 personnes évacuées, l'alerte rouge déclenchée

Des routes ont été coupées et des habitations inondées, forçant l’évacuation d’environ 3 000 personnes à Cadix, Jaén et Málaga. Les trains à grande vitesse ont été suspendus et les écoles fermées dans tout le sud du pays, à l’exception d’Almería. L'alerte rouge a été déclenchée à Grazalema, Ronda et dans le détroit de Gibraltar, où jusqu’à 150 litres de pluie par mètre carré étaient attendus. Les niveaux des cours d’eau ont augmenté dans au moins 19 secteurs, dont six jugés critiques. Aucun blessé n’a été signalé, mais les autorités alertent sur des sols saturés après des semaines de tempêtes. Des retards ont touché les aéroports de Málaga et Séville, des rafales proches de 100 km/h ont été relevées près de Gibraltar, et la fonte des neiges dans la Sierra Nevada accroît le risque d’inondations. Les habitants sont appelés à éviter les routes submergées, sous peine d’amendes pouvant atteindre 30 000 euros. De nouvelles pluies sont attendues jusqu’à jeudi, laissant craindre l’hiver le plus humide depuis cinq ans.