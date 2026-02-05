L'Espagne en alerte rouge face aux pluies diluviennes de la tempête Leonardo

Dans la ville de Grazalema, dans la province de Cadix, plus de 470 litres de pluie sont déjà tombés, saturant les canalisations souterraines et provoquant le débordement de la rivière jusque dans les rues. Environ 60 habitants des quartiers situés en contrebas ont été évacués, le maire avertissant que les maisons plus en hauteur pourraient être touchées plus tard dans la journée du 5 février. La région reste placée en alerte rouge, avec jusqu’à 150 litres de pluie par mètre carré encore attendus et des vents pouvant atteindre 80 km/h. Les cours sont suspendus et les déplacements déconseillés. Les services de secours ont recensé des centaines d’incidents dans tout le pays, allant des fermetures de routes aux risques pour le réseau électrique. Après des semaines de tempêtes, des sols saturés d’eau n’absorbent plus rien, faisant craindre des glissements de terrain.