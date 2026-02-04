Mark Rutte à Kyiv : visite surprise en pleine offensive russe

Par -25 °C, Mark Rutte a visité une centrale thermique récemment frappée par des drones russes, quelques heures après l’attaque. L’installation, cruciale pour le chauffage de milliers d’habitants de Kyiv, faisait l’objet d’interventions d’urgence. Le chef de l’OTAN a salué le travail des équipes mobilisées pour rétablir les services essentiels. Le Premier ministre Denys Chmyhal a plaidé pour une meilleure protection des infrastructures et une accélération des livraisons de défense aérienne, avertissant que Moscou accroît sa production d’armes. Reçu par Volodymyr Zelensky, Mark Rutte a réaffirmé l’engagement de l’OTAN aux côtés de l’Ukraine, évoquant des garanties de sécurité robustes pour un éventuel cessez-le-feu, incluant un déploiement rapide de forces européennes sous parapluie américain en cas de manquement russe. Sans dévoiler de nouveaux engagements, Mark Rutte a déclaré devant le Parlement ukrainien que l’OTAN adaptait ses capacités en s’inspirant des tactiques développées par Kyiv, en particulier dans la guerre des drones et la cyberdéfense.