USA : la marmotte prévoit six semaines d'hiver supplémentaires

En Pennsylvanie, le Jour de la marmotte a été célébré comme chaque 2 février autour de la prédiction de Punxsutawney Phil, la marmotte star officielle de l'événement depuis 1887. Selon la tradition, si la marmotte voit son ombre, l'hiver se prolonge de six semaines ; dans le cas contraire, le printemps s'annonce précoce. L'annonce est intervenue à l'aube, à Gobbler's Knob, où les maîtres de cérémonie ont présenté le verdict de la marmotte devant une foule nombreuse. Le rituel, qui attire chaque année des dizaines de milliers de personnes, puise ses racines dans d’anciennes coutumes agricoles européennes. Les visiteurs, souvent déguisés, viennent autant pour l’ambiance que pour la prédiction. Les météorologues notent que le froid devrait en effet persister dans l’est des États-Unis.