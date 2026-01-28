Le Burkina va adhérer à la Convention de Vienne sur la responsabilité nucléaire

Les députés de l’Assemblée législative de transition du Burkina Faso ont adopté mardi un projet de loi autorisant le pays à adhérer à la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, a annoncé le Parlement burkinabè dans un communiqué.

Cette adhésion vise à clarifier les responsabilités en cas d’accident nucléaire, à conférer compétence exclusive aux juridictions nationales et à garantir l’indemnisation des dommages matériels, corporels, environnementaux et économiques, précise le communiqué.

Dans le cadre de sa stratégie pour assurer son indépendance énergétique et développer un programme électronucléaire à moyen terme, le Burkina Faso a signé plusieurs mémorandums d’entente avec la société russe ROSATOM, suivis d’un accord de coopération gouvernemental en juin 2025.

En 2024, le pays avait également créé l’Agence burkinabè de l’énergie atomique pour coordonner l’ensemble des activités liées au développement de son industrie nucléaire.