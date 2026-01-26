L'Égypte pourrait restreindre l'accès des enfants aux réseaux sociaux

Le Parlement égyptien étudie actuellement les moyens de réglementer l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants afin de lutter contre ce que les législateurs appellent le "chaos numérique", à l'instar de certains pays occidentaux qui envisagent d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes adolescents.

La Chambre des représentants a déclaré dimanche soir dans un communiqué qu'elle allait travailler sur une législation visant à réglementer l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants et à "mettre fin au chaos numérique auquel nos enfants sont confrontés et qui a un impact négatif sur leur avenir".

Les législateurs consulteront le gouvernement et des organismes spécialisés afin de rédiger une loi visant à "protéger les enfants égyptiens contre tout risque menaçant leurs pensées et leur comportement", indique le communiqué.

Cette déclaration fait suite à l'appel lancé samedi par le président Abdel-Fattah el-Sissi à son gouvernement et aux législateurs afin qu'ils envisagent d'adopter une loi restreignant l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants "jusqu'à ce qu'ils atteignent un âge où ils peuvent les utiliser de manière appropriée".

Dans ses commentaires télévisés, le président a exhorté son gouvernement à s'inspirer d'autres pays, notamment l'Australie et le Royaume-Uni, qui travaillent sur des législations visant à "restreindre ou interdire" l'accès des enfants aux réseaux sociaux.

Selon un rapport publié en 2024 par le Centre national de recherche sociale et criminologique, un groupe de réflexion lié au gouvernement, environ 50 % des enfants de moins de 18 ans en Égypte utilisent les réseaux sociaux, où ils sont susceptibles d'être exposés à des contenus préjudiciables, au cyberharcèlement et à des abus.

En décembre, l'Australie est devenue le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Cette décision a déclenché de vifs débats sur l'utilisation des technologies, la vie privée, la sécurité des enfants et la santé mentale, et a incité d'autres pays à envisager des mesures similaires.

Le gouvernement britannique a déclaré qu'il envisagerait d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes adolescents tout en renforçant les lois visant à protéger les enfants contre les contenus préjudiciables et le temps d'écran excessif.

Le président français Emmanuel Macron a exhorté son gouvernement à accélérer le processus législatif afin de garantir que l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans puisse être appliquée dès la rentrée scolaire en septembre.