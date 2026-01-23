Afrique du Sud : à Sporong, les mineurs illégaux sèment le chaos

Sporong, dans la région de Randfontein en Afrique du Sud, un village fantôme. Ses habitants ont fui les attaques à main armée perpétrées par de mineurs illégaux clandestins.

Avec ses béquilles et une balle logée dans la jambe, Miami Chauke fait partie des rares personnes qui résistent encore à ces exactions. ‘’Pour l'instant, nous ne savons vraiment pas ce qu'ils cherchent. Il n'y a pas d'argent, et nous n'en avons tout simplement pas. Mais ils continuent à nous tirer dessus, ils prennent même le peu que nous avons.’’ , explique-t-il.

Des centaines d'autres habitants de cette région située à l'ouest de Johannesburg ont fui il y a deux semaines la violence des Zama Zamas. Et ont trouvé refuge dans une salle communautaire à 11 kilomètres de leurs maisons à l'image des déplacés de Sporong.

''C'était très très très mouvementé d'où nous venons. Nous avons été pourchassés par les Zama Zamas (mineurs illégaux). Ils viennent tous les jours. Ils nous tirent dessus, tuent des gens, violent des enfants et nous volent nos biens. ‘’, raconte Julian Mameng, résident de Sporong.

Ces déplacés internes vivent désormais dans la crainte de milliers des mineurs illégaux clandestins. Et disent ne plus vouloir retourner dans leur village.

''Aucun d'entre nous ne souhaite rentrer, et nous ne rentrerons pas. Ces types sont lourdement armés, ils ont des munitions, donc nous n'y pensons même pas. Depuis que nous avons compris que ces gens veulent s'emparer de nos terres, je veux dire que cela ne sert à rien pour nous de retourner à Sporong.'', explique Julian Mameng.

Sporong est un campement informel situé à environ 50 kilomètres de Johannesburg. Il s'est développée grâce à la ruée vers l'or il y a 140 an