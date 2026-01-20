Réfugié au Togo, l'ex-putschiste Paul-Henri Damiba renvoyé au Burkina

L’ancien président de la transition burkinabè, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été expulsé vers Ouagadougou selon plusieurs sources.

Depuis son renversement par le capitaine Ibrahim Traoré, il vivait au Togo. Le 18 janvier, les autorités togolaises l’ont renvoyé dans son pays d’origine, après l’avoir jugé pour tentative de déstabilisation du Burkina Faso.

Ouagadougou l'accuse Paul-Henri Sandaogo Damiba d’être le cerveau de plusieurs tentatives de coup d’État, dont la plus récente, survenue au début de l’année. Selon les autorités burkinabè, ce complot visait notamment à éliminer le Capitaine Ibrahim Traoré.

Au début du mois, le gouvernement avait affirmé que Damiba et ses complices avaient planifié une série « d’assassinats ciblés » de responsables civils et militaires le 3 janvier, en commençant par « la neutralisation du camarade Ibrahim Traoré ».

Ancien lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba était arrivé au pouvoir en janvier 2022 après avoir renversé le président Roch Marc Christian Kaboré. Il avait été destitué huit mois plus tard lors du coup d’État qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du pays.