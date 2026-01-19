Sénégal : les Lions attendus avec ferveur [Africanews Today]

À peine remise de ses émotions, l’équipe de football sénégalaise est sur le point de rentrer au pays ce lundi soir après remporté la finale de la CAN 2025, 1 à 0 face au Maroc, pays hôte. Un retour triomphant après un match plein de rebondissements, qui a tenu les supporters des Lions de la Teranga en haleine avant d'exprimer leur joie.

Les Béninois ont voté le 11 janvier pour des élections législatives et locales. L’opposition n’ayant pas réussi à atteindre le seuil de 20% des suffrages requis pour entrer au parlement, ce sont deux partis politiques de la mouvance présidentielle qui ont obtenu les 109 sièges.

Des pluies torrentielles et des inondations ont fait au moins 30 morts dans le nord de l’Afrique du Sud. Le gouvernement a déclaré dimanche l'état de catastrophe nationale.

Connue sous le nom de « Boda Girls », une communauté de femmes à moto défient les soucis de fiabilité des transports au Kenya pour permettre aux femmes et autres patients vivant dans des zones reculées, de prioriser leurs soins de santé.

Et comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda de la semaine et ses quelques dates à retenir :

Près de 65 chefs d’Etat et de gouvernement se réunissent toute la semaine dans le village suisse de Davos. La 56ème édition du forum économique mondial est organisée sous le thème de l’esprit du dialogue. De nombreux dirigeants africains seront présents, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi devrait prononcer un discours spécial mercredi 21 janvier.

La nouvelle cheffe de mission du Fonds Monétaire International est attendue au Sénégal entre le 21 et 22 janvier. Mercedes Vera Martin effectuera sa première visite préliminaire accompagnée de son prédécesseur, Edward Gemayel, dans le but de rencontrer les autorités sénégalaises. Aucune négociation substantielle n'est prévue pour le moment.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul, se rend à Nairobi au Kenya mercredi 21 janvier. Cette visite officielle intervient après une première rencontre entre le Premier secrétaire du cabinet kényan et l’ambassadeur allemand au Kenya la semaine dernière afin de renforcer les relations bilatérales. Johann Wadephul poursuit sa tournée en Éthiopie le lendemain.

Le dénouement de l’affaire Julius Malema en Afrique du Sud, doit avoir lieu ce vendredi 23 janvier. Le dirigeant du parti radical anticapitaliste Combattants de la liberté économique EFF, a été déclaré coupable d’avoir enfreint la législation sur les armes à feu. Le leader avait tiré avec un fusil d’assaut lors d'un rassemblement en 2018. Julius Malema risque jusqu'à quinze ans de prison maximum.