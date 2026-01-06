Centrafrique : Touadera réélu pour un 3e mandat [Africanews Today]

Le président Faustin-Archange Touadera est réélu pour un troisième mandat à la tête de la République Centrafricaine selon les premiers résultats communiqués lundi. Le pays a voté le 28 décembre dernier pour des présidentielles, législatives, régionales et municipales.

En Guinée, la cour suprême a confirmé la victoire de Mamady Doumbouya à la suite du premier tour des élections présidentielles du 28 décembre dernier. C’est la fin d’une période transitoire de 4 ans depuis la chute du Président Alpha Condé en 2021.

La Ciudad de la Paz ou la Ville de la Paix est désormais la capitale de la Guinée équatoriale. Les autorités de ce petit pays hispanophone d’Afrique centrale ont justifié un changement de capitale par une volonté de modernisation et de maintien de la paix.

Les routes du Zimbabwe sont des plus terribles au monde selon l’organisation mondiale de la santé. Le pays était pourtant autrefois réputé pour sa circulation ordonnée et ses voies bien entretenues. Ce lointain souvenir contraste avec les réalités d’aujourd’hui.

Agenda

, c’est la deuxième édition du Festival du Vodun à Ouidah, au Bénin. Les Vodun Days célèbrent l'art, la culture et la spiritualité du Vodun, une religion traditionnelle ancrée dans les pratiques spirituelles de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le 9 janvier la Coupe d’Afrique des Nations 2025 qui se tient au Maroc sera à l’étape des quarts de finale. De gros duels attendus entre le Mali et le Sénégal mais aussi Cameroun Maroc.

