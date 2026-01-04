RDC : de nouveaux combats signalés entre les FARDC et les rebelles de l'AFC/M23

De nouveaux combats ont opposé, samedi, l'armée congolaise aidée par les Wazalendo, aux rebelles de l'AFC/M23, alliée au groupe Twirwaneho, et soutenu par le Rwanda.

Les faits sont consignés dans différents rapports de l’ONU qui indiquent que ces combats se sont déroulés à Kigongo et dans d’autres localités périphériques ; des détonations auraient été entendues jusqu’à Uvira.

Des témoins affirment avoir entendu des coups de feu et des fortes détonations dans les moyens plateaux d’Uvira.

Le regain de tension suscite des craintess et a poussé les habitants de plusieurs localités à fuir les alentours, aggravant les conditions de vie des habitants.

Les populations réclament vivement la fin des combats et appellent au respect des différents accords de paix conclus entre les dirigeants congolais et rwandais en fin 2025.

La société civile déplore également la destruction de nombreuses infrastructures sanitaires et éducatives à la suite des récents affrontements.