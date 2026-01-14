Bienvenue sur Africanews

La Bulgarie célèbre les Kukeri, un rituel ancestral au cœur de l’hiver

À travers la Bulgarie, des foules se rassemblent pour voir les danseurs vêtus de lourds costumes ornés de fourrure, de plumes et de cloches, portant des masques en bois peints représentant animaux et figures mythiques, souvent hérités de leur famille. De maison en maison, ils sautent et martèlent le sol pour faire sonner les cloches à l’unisson, un bruit censé purifier les lieux et favoriser la santé et les récoltes. Semailles, labour rituel et naissance symbolique rythment ces processions dédiées au renouveau. Hérité des rites dionysiaques des Thraces, peuple balkanique de l’Antiquité, le rituel reste avant tout, pour ses participants, un moyen de transmettre la tradition et de saluer l’arrivée du printemps.

Bulgarie Tradition Patrimoine

