Séance de batterie improvisée pour les dirigeants japonais et sud-coréen à Tokyo

Après une série d’entretiens officiels à Tokyo mardi, les deux dirigeants ont surpris en s’installant côte à côte pour accompagner plusieurs morceaux, dont Dynamite de BTS, comme le montre une courte vidéo diffusée ce mercredi 14 janvier par les services de la Première ministre japonaise. L’initiative est venue de Takaichi, ancienne batteuse passionnée. Lee a confié que jouer de la batterie était un souhait de longue date et a remercié son hôte, soulignant que, comme en musique, le Japon et la Corée du Sud peuvent bâtir la confiance pas à pas. Cette séquence légère est intervenue après des échanges consacrés à la sécurité, à la culture et à l’avenir des relations bilatérales.

