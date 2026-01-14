Tensions à Toulouse alors que les agriculteurs quittent Paris

Après une nuit de mobilisation, les tracteurs ont quitté Paris à l’aube après avoir encerclé l’Assemblée nationale. Les agriculteurs dénoncent la hausse des coûts, la baisse des revenus et des règles jugées injustes, tout en réclamant l’abandon du projet d’accord UE-Mercosur et des mesures d’urgence sur les aides, les dettes et les prix agricoles. Mais si la tension retombait dans la capitale, elle s’est déplacée vers le sud. À Toulouse, malgré une interdiction préfectorale, des agriculteurs ont conduit leurs tracteurs dans le centre-ville mardi soir. Une quinzaine d’engins se sont arrêtés à proximité de bâtiments administratifs, sous contrôle policier. Les syndicats affirment vouloir maintenir la pression sur l’exécutif. Les blocages se poursuivent également dans d’autres villes, tandis qu’une mobilisation est prévue à Strasbourg le 20 janvier.