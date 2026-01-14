Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

L'imam Dicko veut unir les Maliens contre les militaires au pouvoir

Mahmoud Dicko, à Bamako, au Mali, le vendredi 21 août 2020.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AFP

Mali

A la tête de la Coalition des forces pour la République, l’imam Mahmoud Dicko veut rassembler la population afin de renverser la junte militaire au pouvoir au Mali. Profitant d’un contexte socio-économique et politique morose.

Des djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont imposé un blocus paralysant l’approvisionnement en sur les carburants, alors que les attaques des sites industriels, étouffant l'économie du pays.

L'armée malienne et ses alliés paramilitaires russes sont régulièrement accusés d'atrocités contre les civils, alors qu’ils peinent à contenir les attaques djihadistes. Les partis politiques ont été dissous et l’opposition réprimée.

Face à la crise, l’imam Dicko, exilé en Algérie depuis 2023, propose sa recette basée sur le dialogue intermalien inclusif. Il n’exclut pas la participation des groupes terroristes armés.

Si des acteurs politiques rejoignent progressivement son mouvement, le pouvoir minimise encore sa marge de manœuvre. Pour le régime, l'imam essaie de revenir dans le jeu ».

Mahmoud Dicko a été le fer de lance des manifestations qui ont précédé la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita lors du coup d'État de 2020.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.