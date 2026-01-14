L'imam Dicko veut unir les Maliens contre les militaires au pouvoir

A la tête de la Coalition des forces pour la République, l’imam Mahmoud Dicko veut rassembler la population afin de renverser la junte militaire au pouvoir au Mali. Profitant d’un contexte socio-économique et politique morose.

Des djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont imposé un blocus paralysant l’approvisionnement en sur les carburants, alors que les attaques des sites industriels, étouffant l'économie du pays.

L'armée malienne et ses alliés paramilitaires russes sont régulièrement accusés d'atrocités contre les civils, alors qu’ils peinent à contenir les attaques djihadistes. Les partis politiques ont été dissous et l’opposition réprimée.

Face à la crise, l’imam Dicko, exilé en Algérie depuis 2023, propose sa recette basée sur le dialogue intermalien inclusif. Il n’exclut pas la participation des groupes terroristes armés.

Si des acteurs politiques rejoignent progressivement son mouvement, le pouvoir minimise encore sa marge de manœuvre. Pour le régime, l'imam essaie de revenir dans le jeu ».

Mahmoud Dicko a été le fer de lance des manifestations qui ont précédé la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keita lors du coup d'État de 2020.