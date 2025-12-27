Nigéria : le gouvernement détaille les circonstances des frappes américaines

Le gouvernement nigérian a publié une déclaration détaillant l'emplacement précis des frappes américaines qui ont touché le nord-ouest du Nigeria le soir de Noël. Il a précisé qu'au cours de l'opération, qui a été menée après minuit le 26 décembre, des débris sont tombés dans les villages de Jabo et d'Offa.

Plusieurs habitants de Jabo ont déclaré à l'Associated Press qu'un objet de grande taille avait percuté un champ de la ville et pris feu après 22 heures le 25 décembre. Une vidéo postée sur un compte Facebook le 25 décembre à 22h57 montre un champ de Jabo en feu, tandis que des hommes transportent un objet métallique mutilé loin de la scène.

"Le gouvernement fédéral du Nigeria, en étroite coordination avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique, a mené avec succès des opérations de frappe de précision contre deux enclaves terroristes majeures de l'État islamique ISIS situées dans l'axe Bauni de la zone de gouvernement local de Tangaza de l'État de Sokoto. Au total, 16 munitions de précision guidées par GPS ont été déployées à l'aide de plateformes aériennes sans pilote MQ-9 Reaper, neutralisant avec succès les éléments de l'ISIS ciblés qui tentaient de pénétrer au Nigéria depuis le corridor du Sahel. Au cours de l'opération, des débris de munitions sont tombés à Jabo, dans la zone de gouvernement local de Tambuwal de l'État de Sokoto, et à Offa, dans l'État de Kwara, près des locaux d'un hôtel. Aucune victime civile n'a été enregistrée dans ces deux endroits et les autorités compétentes ont rapidement sécurisé les zones touchées", a déclaré Mohammed Idris, ministre de l'Information.

Les frappes américaines ont marqué une escalade majeure dans une offensive contre laquelle l'armée ouest-africaine, débordée, lutte depuis des années.