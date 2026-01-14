Tebboune invite au retour volontaire des Algériens en difficulté à l'étranger

Le gouvernement algérien a demandé à ses ressortissants en difficulté à l'étranger de rentrer au bercail.

La mesure prise le 11 janvier concerne des jeunes Algériens sans papiers et en proie à la précarité dans les pays hôtes. Des dizaines de milliers de personnes.

Mais la procédure ne concerne pas les auteurs de crimes de sang, de trafic de drogue, de trafic d’armes. Ceux ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers pour porter atteinte à leur patrie ne sont pas aussi éligibles.

Un décret sera pris par les autorités pour favoriser ces retours éventuels. Alors qu’en Algérie une disposition de 2009 punit les clandestins qui rentrent au pays.

Selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations publiées en 2025, quelques 54 000 ont immigré en Europe entre 2020 et 2024.