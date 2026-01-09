Somalie : manifestation contre la reconnaissance du Somaliland par Israël

Des centaines de manifestants se sont rassemblés jeudi soir à Mogadiscio, pour protester contre la reconnaissance du Somaliland par Israël et la récente visite du ministre israélien des Affaires étrangères à Hargeysa, la capitale de la république séparatiste.

Brandissant des drapeaux somaliens et chantant des chants patriotiques, les nombreux manifestants réunis sur la place Taleh de la capitale, ont fait preuve d'un fort sentiment d'unité.

« Nous protestons et nous manifestons contre la séparation et la division du pays en deux parties. Nous sommes en fait contre ce qu'Israël a fait à la Somalie en la divisant en deux parties, le nord et le sud, ce qui va à l'encontre de la souveraineté et de l'indépendance du pays et de son territoire, et nous espérons que la Somalie restera unie. », a indiqué Said Gedi, manifestant.

Dans une déclaration télévisée, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a de nouveau rejeté la décision d'Israël.

« Je tiens à réaffirmer clairement que la République de Somalie est un pays souverain et uni. Son territoire ne peut être divisé ou cédé par une lettre écrite par Israël ou signée par (le Premier ministre israélien, Benjamin) Netanyahu, qui fait lui-même l'objet d'accusations. », a déclaré Hassan Sheikh Mohamud, président somalien.

Le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, pendant une période de conflit qui continue de fragiliser le pays. Bien qu'il dispose de son propre gouvernement et de sa propre monnaie, le Somaliland n'a jamais été reconnu par aucun pays.

Plus de 20 pays, principalement du Moyen-Orient et d'Afrique, ainsi que l'Organisation de coopération islamique ont rejeté la décision d'Israël, contrairement à l'Éthiopie, au Kenya et aux Émirats arabes unis, tous acteurs clés dans la région.