États-Unis : des images diffusées après un tir mortel de l’ICE

Les images diffusées captent des scènes de tension extrême lors de la mort par balles d’une automobiliste, mercredi à Minneapolis. Sur place, des habitants se sont rassemblés face aux agents fédéraux et locaux. Cris, sifflets et échanges tendus ont rappelé les scènes observées lors des récentes opérations de répression de l’immigration dans d’autres grandes villes américaines. Le département de la Sécurité intérieure affirme que l’agent a fait usage de son arme en état de légitime défense, accusant la victime d’avoir utilisé son véhicule comme une arme. Une version contestée par le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui a mis en garde contre ce qu’il qualifie de « propagande » et promis une enquête complète, indépendante et rapide. Selon plusieurs médias américains, près de 2 000 agents fédéraux seraient en cours de déploiement à Minneapolis, dans le cadre d’un renforcement des opérations de contrôle de l’immigration.