Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Sénégal : production record de 36,1 millions de barils de pétrole brut

Des dockers sénégalais amarrent l'USS Fort McHenry, à un quai de Dakar, au Sénégal, le 5 novembre 2007.   -  
Copyright © africanews
REBECCA BLACKWELL/AP
By Rédaction Africanews

Sénégal

Le Sénégal a enregistré en 2025, une production de 36,1 millions de barils de pétrole brut, bien au‑delà des projections initiales de 30,53 millions de barils, et supérieurs à la révision de juin 2025, qui tablait sur 34,7 millions de barils selon des chiffres officiels annoncés mercredi. Du brut issu du projet pétrolier offshore de Sangomar.

Rien que pour le mois de décembre de l’année dernière, ce champ situé à 100 km au sud de Dakar, a produit 2,94 millions de barils de brut souligne le ministère sénégalais de l’énergie, du pétrole et des Mines. Une performance favorisée par la productivité des réservoirs et des puits.

Alors que le projet gazier Grande Tortue Ahmeyi (GTA) a permis l’exportation de trois cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) au cours du mois de décembre 2025. Soit un volume total de 0,5 million de mètres cubes.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.