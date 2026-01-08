Sénégal : production record de 36,1 millions de barils de pétrole brut

Le Sénégal a enregistré en 2025, une production de 36,1 millions de barils de pétrole brut, bien au‑delà des projections initiales de 30,53 millions de barils, et supérieurs à la révision de juin 2025, qui tablait sur 34,7 millions de barils selon des chiffres officiels annoncés mercredi. Du brut issu du projet pétrolier offshore de Sangomar.

Rien que pour le mois de décembre de l’année dernière, ce champ situé à 100 km au sud de Dakar, a produit 2,94 millions de barils de brut souligne le ministère sénégalais de l’énergie, du pétrole et des Mines. Une performance favorisée par la productivité des réservoirs et des puits.

Alors que le projet gazier Grande Tortue Ahmeyi (GTA) a permis l’exportation de trois cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) au cours du mois de décembre 2025. Soit un volume total de 0,5 million de mètres cubes.