Nigeria : l'ancien ministre de la justice Abubakar Malami libéré sous caution

Au Nigeria, la justice a libéré sous caution mercredi, l’ancien de la Justice Abubakar Malami, sa femme et son fils dans l'attente de leur procès.

Abubakar Malami est détenu depuis le 30 décembre pour blanchement d’argent pouvant avoisiner les six millions de dollars. Au tribunal, il a plaidé non coupable. Avant sa libération, ses biens d’une valeur de 150 millions de dollars ont été confisqués par la justice. Son passeport et ceux de sa femme et de son fils ont été saisis.

Agé de 58 ans, Malami faisait partie des piliers du régime de l’ancien président nigérian Muhamadu Buhari entre 2015 et 2023. Membre du parti au pouvoir, il a basculé récemment dans l’opposition dans l’optique des élections générales de 2027 au Nigeria.