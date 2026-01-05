Nigeria : au moins 26 morts dans le naufrage d’un bateau dans le nord-est

Au moins 26 personnes ont trouvé la mort et 14 autres sont portées disparues après le naufrage d’un bateau transportant des paysans et des pêcheurs dans le nord-est du Nigeria.

Un incident de ce type ne s’était pas produit depuis deux ou trois ans, selon Sunusi Ahmed, batelier de 31 ans. « Ces drames sont principalement causés par la surcharge des bateaux. Des mesures ont été prises pour y remédier, mais nous appelons les autorités à intervenir avec fermeté », a-t-il déclaré.

L’accident est survenu samedi soir lorsqu’un bateau rudimentaire de passagers reliant l’État de Jigawa à l’État de Yobe a chaviré, a précisé Mohammed Goje, directeur exécutif de l’Agence de gestion des urgences de l’État de Yobe, à l’AFP.

« Jusqu’à présent, des volontaires et des équipes de secours ont récupéré 26 corps », a-t-il indiqué. L’agence a ajouté que 14 personnes étaient toujours portées disparues. Treize autres passagers ont été secourus. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

Les accidents sont fréquents sur les rivières très fréquentées du Nigeria, souvent causés par des bateaux surchargés, un mauvais entretien ou le non-respect des normes de sécurité. Chaque année, plusieurs dizaines de personnes perdent la vie dans ce type d’accidents.