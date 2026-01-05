La diaspora vénézuélienne se rassemble à Madrid en soutien à l'opposition

Plusieurs centaines de membres de la diaspora vénézuélienne se sont rassemblés dimanche soir à Madrid pour la deuxième journée consécutive, afin de soutenir l’opposition après l’opération américaine visant Nicolás Maduro. L’ambiance, plus apaisée que la veille, mêlait drapeaux, chants et slogans en faveur de María Corina Machado et d’Edmundo González, avec un rejet affirmé de Delcy Rodríguez. La journée a toutefois été contrastée. Le matin, des manifestations contre l’intervention américaine ont eu lieu dans plusieurs villes. À Madrid, près de 1 000 personnes ont protesté devant l’ambassade des États-Unis, dénonçant une « agression impérialiste », avec le soutien de Podemos et du Parti communiste. L’après-midi, des rassemblements pro opposition ont eu lieu, notamment à Barcelone et de nouveau à Madrid. L’Espagne compte près de 400 000 Vénézuéliens, dont beaucoup ont quitté leur pays ces dernières années en raison de la crise politique et économique.