Le Venezuela fait face aux conséquences des frappes américaines sur Catia La Mar

Le Venezuela est toujours aux prises avec les retombées des frappes américaines qui ont touché la ville côtière de Catia La Mar le 3 janvier. Des habitants affirment que les attaques ont touché un immeuble résidentiel et des zones portuaires proches, dans le cadre de l’opération américaine visant le président Nicolás Maduro. Des incendies se sont déclarés, des quartiers ont été privés d’électricité et des maisons ont été gravement endommagées près de La Guaira. Les bilans humains varient. Les autorités vénézuéliennes ont confirmé au moins un civil tué et plusieurs blessés graves sur le site de l’immeuble, tandis que d’autres sources évoquent des chiffres de victimes bien plus élevés à plusieurs endroits. Les États-Unis ont déclaré que leurs forces n’avaient subi que des blessures légères. Aucun bilan définitif des morts civils n’a été confirmé. Depuis, les habitants ont déblayé les décombres des routes reliant Catia La Mar à Caracas, tandis que les équipes de secours se sont concentrées sur les installations portuaires et les logements endommagés. Des images satellites montrent des entrepôts détruits, des véhicules incendiés et un poste de sécurité. Pour de nombreux habitants, les efforts de rétablissement se poursuivent dans un climat d’incertitude et de choc persistant.