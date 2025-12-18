Pollution sévère à Sarajevo, les habitants invités à rester chez eux

La Bosnie-Herzégovine a connu une matinée difficile ce jeudi à Sarajevo, recouverte d’un épais brouillard en raison d’un épisode de pollution atmosphérique sévère. Les illuminations de Noël ont été coupées, les enfants priés de rester à l’intérieur et les chantiers extérieurs suspendus. Plusieurs vols ont été annulés. La circulation a été fortement ralentie, tandis que certains habitants ont porté des masques pour se protéger de l’air toxique. Chaque hiver, Sarajevo subit une pollution liée au chauffage et au trafic, piégée dans une vallée entourée de montagnes. Les niveaux dépassent ainsi les seuils de sécurité plus de cent jours par an. Face à ces pics, les autorités déclenchent des mesures d’urgence, comme l’interdiction des poids lourds et des véhicules anciens dans le centre-ville. Malgré ces restrictions, la transition vers des énergies plus propres reste poussive, et la Bosnie-Herzégovine affiche toujours l’un des taux de mortalité liés à la pollution de l’air parmi les plus élevés au monde.