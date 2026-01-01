Nigeria : la bataille de l'espoir en 2026

Le Nigeria, géant africain, fait face à des défis immenses, mais aussi à une énergie inégalée. Entre résilience, espoirs et ambitions, une génération se lève pour écrire l’avenir du pays.

Comme des millions de Nigérians, Ogbonnaya puise dans sa foi et sa détermination pour avancer. Malgré les crises économiques et les incertitudes, le secteur du tourisme, en pleine mutation, reste un symbole d’espoir. En regardant toute l’année, les hauts et les bas, les difficultés, les différents obstacles que j’ai surmontés tout au long de l’année grâce à la grâce de Dieu. C’est ce qui me vient à l’esprit… comment j’ai traversé l’année explique-t-il.

Avec des industries culturelles en plein essor, comme l’afrobeat ou Nollywood, le Nigeria a les atouts pour rayonner. Mais pour Amarach et ses camarades, l’enjeu est aussi économique et écologique : en 2026, mon espoir pour le Nigeria en tant que pays est de voir plus de jeunes prendre position sur des questions qui les concernent, mais aussi de voir le Nigeria diversifier son tourisme, son économie et son développement durable. Nous avons tellement de potentiel, notre heure est venue avec l’afrobeat, les films de Nollywood et le fait d’être connu dans l’espace mondial, alors nous devons vraiment utiliser ce moment à bon escient. »

Une attente partagée par des millions de Nigérians : celle d’un État plus présent, capable de transformer les richesses du pays en bien-être pour tous.

Résilience, jeunesse engagée, et espoir en l’avenir… Le Nigeria de 2026 se construit chaque jour, porté par ceux qui refusent de baisser les bras. Une année charnière, où les rêves pourraient bien devenir réalité.