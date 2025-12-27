Pour sa troisième édition, The Last Last, un événement organisé par l'association The Future à Cotonou, réunit des équipes du Bénin, du Togo, du Nigeria et du Ghana. Le tournoi rassemble des joueurs, des familles et des partenaires de toute l'Afrique de l'Ouest autour d'une passion commune : le basket-ball.

"Nous sommes en fin d'année, donc l'idée était... enfin, c'est une période de fête. Nous avons pensé à rassembler des gens de différents pays, à inviter des participants de plusieurs nations pour que les jeunes puissent se rencontrer, faire la fête ensemble et créer des liens." , a déclaré Fabrice Comlan, commissaire général de The Last Last .

"En ce moment, par exemple, cela me permet de découvrir d'autres talents, de nouveaux mouvements que je ne connaissais pas avant. Ça me permet aussi d'apprendre. Donc globalement, ça m'apporte quelque chose de plus, et je pense que ça profite aussi aux autres." , s'est réjouie Samiratou Aboudou, une participante.

Dans un contexte marqué par des tensions politiques persistantes en Afrique de l'Ouest, cette initiative, à la fois outil fédérateur et symbole de l'unité régionale, met en lumière une vérité simple : sur le terrain, le respect, le fair-play et l'unité des peuples priment sur les divisions.

"C’est vrai que l’Afrique de l’Ouest est frappée par ce petit fléau politique qui consiste à des actions qui ne sont pas souhaitables dans des démocraties et pour nous, la jeunesse nous rassure qu’elle continue de vivre et de fonctionner tant qu’on leur permet d’avoir cette opportunité en dehors des affaires politiques, des divisions politiques", a indiqué Docteur Ismahinl Onifadé, Président de la Fédération Béninoise de Basketball.

"Je suis au Bénin. Je suis à Cotonou pour la première fois. Très content d’être là. Je pense que c’est une très bonne initiative, parce que beaucoup de développement en Afrique et spécialement au Bénin", a dit Hammadoun Sidibé, Fondateur du Quai 54.

L'événement comprend également des séances de sensibilisation à l'éducation sexuelle pour les jeunes athlètes afin de promouvoir la santé, la responsabilité et l'autonomie.

Pour les célébrations de fin d'année, l'association a fait un geste fort de solidarité en faisant don de denrées alimentaires à un orphelinat de Cotonou, inscrivant ainsi l'événement dans une véritable initiative citoyenne.