RDC : le mandat de la MONUSCO prolongé d'un an

Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution renouvelant le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) pour un an, jusqu'au 20 décembre 2026.

La France est le signataire du projet de résolution.

S'exprimant avant le vote, l'ambassadeur français Jérôme Bonnafont a déclaré : "Le projet de résolution qui sera soumis au vote vise à placer la MONUSCO en première ligne pour soutenir les efforts de paix - ceux de l'UA et les efforts de médiation du Togo. Les efforts des organisations sous-régionales et des facilitateurs, et bien sûr, en dernier lieu, ceux des Etats-Unis et du Qatar".

En ce qui concerne la vérification du cessez-le-feu, l'ambassadeur Bonnafont a déclaré que "le projet adopte une approche séquentielle : la MONUSCO a été autorisée à soutenir la surveillance d'un cessez-le-feu permanent, en particulier en soutenant le mécanisme convenu par les parties à Doha et les composantes régionales".

Il a poursuivi : "Dans plusieurs mois, le Conseil aura l'occasion de se prononcer à nouveau sur les modalités de cet engagement. Il le fera sur la base des propositions du Secrétaire général et de l'évolution de la situation sur le terrain".

L'ambassadeur Bonnafont a déclaré : "Cette approche traduit une volonté de compromis par rapport aux différentes positions qui ont été définies au cours des négociations".

L'ambassadeur français a également souligné que "compte tenu de la gravité et de l'urgence de la situation, et suite à cette résolution, la France appelle toutes les parties à honorer leurs engagements pour l'instauration d'une paix durable dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo".

S'exprimant après le vote, l'ambassadeur chinois Sun Lei a déclaré : "La Chine soutient la MONUSCO dans son rôle de promotion du processus de paix dans l'est de la RDC. Cependant, aucun pays ne devrait, par intérêt égoïste, personnaliser la MONUSCO en fonction de son propre agenda politique".

L'ambassadeur Sun a déclaré : "Le Conseil de sécurité doit défendre l'indépendance, la neutralité et l'autorité de la MONUSCO et adhérer aux principes fondamentaux régissant les opérations de maintien de la paix".

"Ce n'est qu'ainsi que la MONUSCO gagnera la confiance et le soutien de tous les États membres", a ajouté l'ambassadeur chinois.

L'ambassadrice russe Anna Evstigneeva a appelé les parties au cessez-le-feu "à honorer leurs obligations de mettre en œuvre la résolution 2773 du Conseil de sécurité, qui énonce les solutions clés pour la résolution de ce conflit brutal dans l'intérêt des millions d'habitants de la RDC et des habitants des autres pays de la région".

Pour sa part, la représentante américaine Jennifer Locetta a "fermement" condamné l'avancée du M23 sur Uvira et au-delà, "ainsi que le soutien continu du Rwanda au M23 en violation de ses obligations en vertu des accords de Washington".

Les États-Unis restent fermement attachés aux accords de Washington et à leur promesse de paix et de prospérité pour l'est de la RDC, et soutiennent les efforts du processus de Doha. Nous nous attendons à ce que les parties adhèrent pleinement aux deux accords".

S'exprimant au nom de l'Algérie, de la Guyane, de la Somalie et de son propre pays, la Sierra Leone, l'ambassadeur Michael Imran Kanu a déclaré : "L'A3 plus condamne fermement l'attaque continue de l'AFC M23 contre la population congolaise et appelle sans équivoque le groupe à cesser immédiatement son expansion territoriale dans le Nord et le Sud-Kivu".

L'A3 plus a appelé le M23 AFC à "renoncer à tous les territoires qu'il contrôle et à démanteler toutes les administrations parallèles".