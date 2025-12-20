Bienvenue sur Africanews

Accord de paix RDC/Rwanda : Maco Rubio vante les mérites des négociateurs américains

Le secrétaire d'État Marco Rubio s'exprime lors d'une conférence de presse au département d'État, vendredi 19 décembre 2025, à Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)   -  
Copyright © africanews
Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

République démocratique du Congo

Le secrétaire d'État Marco Rubio défend le rôle des négociateurs américains dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

« Si nous n'étions pas impliqués, personne ne parlerait aux deux parties », a déclaré Rubio aux journalistes.

Le secrétaire d'État a déclaré que les États-Unis cherchaient à obtenir un accord équitable entre la Russie et l'Ukraine.

Rubio a également reconnu le recul des accords négociés par les États-Unis impliquant le Cambodge et la Thaïlande en Asie du Sud-Est, ainsi que la République démocratique du Congo et le Rwanda en Afrique.

Trump a inclus ces deux conflits dans une liste de guerres qu'il affirme avoir mises fin. Les combats se poursuivent.

Rubio a déclaré que le rôle des États-Unis était désormais de ramener le Cambodge et la Thaïlande « à la table des négociations ». Selon lui, les deux parties ne respectent pas l'accord qu'elles ont signé et « se reprochent mutuellement des griefs ».

En Afrique, Rubio affirme que les responsables de l'administration restent engagés et « ont demandé à nos amis du Capitole, tant républicains que démocrates, d'engager eux aussi des discussions avec ces dirigeants » afin de souligner l'intérêt bipartite des États-Unis pour la paix.

Rubio a terminé une conférence de presse marathon qui a duré plus de deux heures et a fermement défendu le programme de Trump, allant de l'agression russe et des pétroliers vénézuéliens à la restriction des voies d'immigration légales vers les États-Unis.

S'appuyant sur le nouveau document stratégique de l'administration Trump en matière de sécurité nationale, Rubio a souligné que la sécurité et la stabilité dans l'hémisphère occidental constituaient une priorité absolue pour les États-Unis.

Rubio a défendu les mesures prises par l'administration pour réduire les processus d'immigration légale, mais a déclaré que le gel de certains visas et programmes d'asile faisait partie des révisions nécessaires.

