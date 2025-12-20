Accord de paix RDC/Rwanda : Maco Rubio vante les mérites des négociateurs américains

Le secrétaire d'État Marco Rubio défend le rôle des négociateurs américains dans les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine.

« Si nous n'étions pas impliqués, personne ne parlerait aux deux parties », a déclaré Rubio aux journalistes.

Le secrétaire d'État a déclaré que les États-Unis cherchaient à obtenir un accord équitable entre la Russie et l'Ukraine.

Rubio a également reconnu le recul des accords négociés par les États-Unis impliquant le Cambodge et la Thaïlande en Asie du Sud-Est, ainsi que la République démocratique du Congo et le Rwanda en Afrique.

Trump a inclus ces deux conflits dans une liste de guerres qu'il affirme avoir mises fin. Les combats se poursuivent.

Rubio a déclaré que le rôle des États-Unis était désormais de ramener le Cambodge et la Thaïlande « à la table des négociations ». Selon lui, les deux parties ne respectent pas l'accord qu'elles ont signé et « se reprochent mutuellement des griefs ».

En Afrique, Rubio affirme que les responsables de l'administration restent engagés et « ont demandé à nos amis du Capitole, tant républicains que démocrates, d'engager eux aussi des discussions avec ces dirigeants » afin de souligner l'intérêt bipartite des États-Unis pour la paix.

Rubio a terminé une conférence de presse marathon qui a duré plus de deux heures et a fermement défendu le programme de Trump, allant de l'agression russe et des pétroliers vénézuéliens à la restriction des voies d'immigration légales vers les États-Unis.

S'appuyant sur le nouveau document stratégique de l'administration Trump en matière de sécurité nationale, Rubio a souligné que la sécurité et la stabilité dans l'hémisphère occidental constituaient une priorité absolue pour les États-Unis.

Rubio a défendu les mesures prises par l'administration pour réduire les processus d'immigration légale, mais a déclaré que le gel de certains visas et programmes d'asile faisait partie des révisions nécessaires.