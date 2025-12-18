Agriculteurs de l’UE protestent et affrontent la police à Bruxelles contre l’accord UE-Mercosur

Environ 10 000 agriculteurs des 27 pays de l’UE se sont rassemblés pour manifester près du quartier européen à Bruxelles. Des tracteurs se sont dirigés vers les zones de sécurité, des routes ont été bloquées et des feux d’artifice ont été tirés, poussant la police à utiliser des canons à eau et, dans certaines zones, des gaz lacrymogènes pour maîtriser la foule. Des pommes de terre et des œufs ont été jetés alors que les policiers tentaient de maintenir ouverts les axes d’accès. Les agriculteurs s’opposent à l’accord commercial de l’UE avec les pays du Mercosur, estimant qu’il les exposerait à une concurrence déloyale. Négocié depuis 25 ans, l’accord supprimerait la plupart des droits de douane sur 15 ans et couvrirait un marché de 780 millions de personnes. Les manifestants ont aussi critiqué les réformes prévues de la Politique agricole commune après 2027, redoutant des coupes dans les subventions. La manifestation a coïncidé avec un sommet du Conseil européen et s’est tenue à la veille du voyage prévu d’Ursula von der Leyen au Brésil, ajoutant une pression politique alors que les dirigeants débattent d’une éventuelle modification ou d’un report de l’accord.