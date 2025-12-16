Soudan : l'ONU met en garde contre les attaques visant les Casques bleus

Les Nations Unies ont rendu hommage lundi aux six casques bleus bangladais tués samedi dans l’attaque d’une base logistique des soldats de maintien de la paix dans la ville de de Kadugli, dans la région centrale du Kordofan, au Soudan.

Les victimes servaient dans servaient dans la Force intérimaire de sécurité des Nations unies dans la région d'Abyei, contrôlée par le Soudan mais réclamée par le Soudan du Sud.

L’ONU a mis en garde mardi contre les attaques visant ses troupes.

" Le Secrétaire général souligne que les attaques visant les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international, et il rappelle à toutes les parties au conflit leur obligation de protéger le personnel des Nations Unies et les civils. De telles attaques contre les soldats de la paix sont injustifiables. Les responsables devront rendre des comptes.’’, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général des Nations Unies.

Reste à identifier ces responsables. L’armée soudanaise accuse les Forces de soutien rapide d’avoir perpétré l’attaque. Les paramilitaires pas encore réagi à cette accusation. Les deux camps s’affrontent depuis avril 2023, plongeant le soudan dans ce que l’ONU considère comme la plus grande crise humanitaire au monde.