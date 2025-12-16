RDC : l'ex-chef de guerre Roger Lumbala condamné à 30 ans de prison

L'ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala a été condamné à 30 ans de réclusion lundi par la justice française pour des faits de complicité de crimes contre l'humanité.

Roger Lumbala Tshitenga a été condamné par la cour d’assises de Paris pour complicité dans des crimes commis en 2002-2003 par les soldats de sa faction - le groupe armé Rassemblement des Congolais démocrates-National, qui à travers l'opération (Effacer le tableau) s'est rendu coupable d'une extrême violence dans l'est de la République démocratique du Congo au détriment notamment des ethnies nande et pygmées bambuti. La justice française a condamné Roger Lumbala en exerçant sa compétence universelle pour les crimes contre l’humanité, une première dans le monde selon des ONG.

Après la guerre, Roger Lumbala Tshitenga deviendra ministre du Commerce de 2003 à 2005, député puis candidat à la présidentielle en 2006. Jean-Pierre Bemba, un de ses alliés durant l’opération, occupe aujourd’hui le poste de vice premier ministre du Transport et des Voies de communication.

L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2006 a été notamment reconnu coupables de meurtres, actes de torture, viols, pillages et réduction en esclavage, y compris esclavage sexuel, commis entre 2002 et 2003

Lumbala avait été arrêté à Paris en Janvier 2021, il était présent au verdict final après avoir contesté la légitimité de la justice française dans ce dossier.