L'inde et Maurice nouent un partenariat '' stratégique renforcé''

En visite à Maurice, le premier ministre indien a exposé mercredi, sa vision du Sud Global. Narendra Modi plaide pour un essor durable de ces pays dont les indices de développe restent faibles.

''Pour le Sud global, notre vision sera "Regarder au-delà de la mer, regarder vers l'océan". Cela signifie un progrès mutuel et holistique, pour la sécurité et la croissance dans toutes les régions. Le commerce et le développement, le renforcement des capacités pour une croissance durable et le sentiment de sécurité mutuelle pour un avenir partagé", a déclaré Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde.

L’Inde et Maurice ont paraphé des contrats dans divers domaines. Les liens entre les deux pays recevant dans la foulée, le statut de partenariat stratégique renforcé.

"La signature d'accords clés dans des secteurs très variés, tels que ceux dont nous venons d'être témoins aujourd'hui, couvrant des secteurs aussi divers que les enquêtes criminelles, la surveillance du trafic maritime, les infrastructures, la diplomatie, le commerce, le renforcement des capacités, la finance et l'économie océanique, ainsi que la remise des cartes de navigation que nous venons de voir, renforcent encore nos relations bilatérales déjà excellentes." , a affirmé Navinchandra Ramgoolam, Premier ministre de l'île Maurice

Le Premier ministre indien est arrivé à Port-Louis, alors que Maurice célébrait le 57 e anniversaire de son indépendance.