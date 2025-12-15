Soudan du Sud : l'éternelle bataille des Akuak contre les crues

Les crues nourrissent l’appréhension pour les membres de la communauté Akuak au Soudan du Sud. Au quotidien, ces populations reconstruisent les défenses de la rivière en utilisant de l'argile et du papyrus afin de protéger leurs huttes situées le long d'un des innombrables canaux formés par le Nil.

De fil en aiguille, ils ont développé une résilience inédite dans l'État de Jonglei face aux inondations. La communauté est composée d’au moins 2 000 personnes.

" Le sol n'est pas bien compacté, c'est la raison pour laquelle l'eau s'écoule. Il existe donc des endroits où l'eau peut monter, car c'est un édifice fabriqué à la main. Il faudra donc l'entretenir comme le fait Anyeth : il mettra de la terre par-dessus et la compactera. ", explique Matuor Mabior Ajith, pêcheur Akuak.

Le changement climatique transforme le mode de vie de cette population en une bataille existentielle contre l'eau. Alors que le Sud-Soudan subit des inondations catastrophiques pour la sixième année consécutive.

"Nous faisons cela chaque année, parce que nous vivons sur une terre basse. Chaque fois que l'eau monte avec les crues du Nil ou l'eau de pluie, nous devons faire cela pour nous protéger, afin de ne pas être chassés par l'eau.", Ayen Deng Duot, mère de 6 enfants, a toujours vécu sur les îles Akuak.

Le Soudan du Sud est considéré comme le 7e pays le plus vulnérable au changement climatique dans le monde. Cette année, plus de 375 000 personnes ont été déplacées par les inondations dans ce pays d'Afrique de l'Est, selon l'ONU.