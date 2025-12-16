Bienvenue sur Africanews

Soudan : Abdel Fattah al-Burhan rencontre le prince saoudien

Le président du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé à Riyad lundi pour s'entretenir avec des responsables saoudiens.   -  
By Rédaction Africanews

Arabie Saoudite

Le président du Conseil de souveraineté transitoire du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé à Riyad lundi pour s'entretenir avec des responsables saoudiens.

Accueilli par l'émir adjoint de Riyad, le prince Mohammed bin Abdulrahman, à l'aéroport, Mr Burhan a ensuite rencontré le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman bin Abdulaziz au palais Al-Yamamah à Riyad.

Selon l'agence de presse saoudienne SPA, les deux dirigeants ont "passé en revue les derniers développements en République du Soudan, leurs implications et les efforts déployés pour parvenir à la sécurité et à la stabilité".

Quelque 24 000 personnes ont été tuées et des millions déplacées au cours de la guerre qui a éclaté en avril 2023, déclenchée par des tensions entre l'armée et un puissant groupe paramilitaire, les Forces de soutien rapide.

L'Arabie saoudite fait partie du mécanisme international « Quad », qui a proposé en septembre un plan pour une trêve humanitaire de trois mois au Soudan.

Quad comprend également les États-Unis, l'Égypte et les Émirats arabes unis.

Ce plan constitue une première étape vers un cessez-le-feu permanent et une transition de neuf mois menant à un gouvernement civil indépendant.

