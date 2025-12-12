Frappe de drone ukrainien : sept blessés à Tver, en Russie, incendie et évacuation

La ville de Tver se trouve au nord-ouest de Moscou et, selon les autorités locales, les étages inférieurs ont pris feu, entraînant une évacuation vers des abris temporaires. Des vidéos partagées en ligne montrent des fenêtres brisées et de la fumée s’échappant du bâtiment. La frappe s’inscrivait dans ce que le ministère russe de la Défense décrit comme une vaste vague nocturne d’environ 90 drones dans plusieurs régions. Beaucoup ont été interceptés, mais certains ont atteint des cibles loin de la frontière, notamment des sites dans l’oblast de Iaroslavl. Les vols dans les principaux aéroports de Moscou ont été brièvement perturbés. L’Ukraine n’a pas confirmé sa responsabilité dans l’incident de Tver, et certains détails restent flous tandis que les équipes de secours poursuivent leur intervention.