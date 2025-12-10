Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

Les évacués thaïlandais s'inquiètent au quatrième jour du conflit

Dans un gymnase de Surin, quelque 550 habitants sont regroupés depuis leur fuite dimanche. Les autorités distribuent des repas et occupent les enfants, et la fraîcheur de l’hiver, autour de 27°C, rend l’attente un peu moins pénible. Mais l’inquiétude domine, surtout pour les maisons et les animaux laissés derrière. Pendant que Bangkok et Phnom Penh jurent de tenir leur position, beaucoup d’évacués peinent à comprendre pourquoi deux voisins si proches se retrouvent encore plongés dans un tel conflit.

Plus d'actualités sur
Cambodge Thaïlande évacuation

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.