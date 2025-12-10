Bulgarie : Des artisans handicapés créent des boules de Noël uniques

Créée en 2018, la structure est gérée par la ville de Plovdiv pour offrir un métier à des personnes en situation de handicap. Dans la plupart des pays de l’Union européenne, les personnes handicapées peinent à accéder à un emploi stable. Ici, l’atelier joue un rôle essentiel. Il ne s’agit pas seulement de travailler, mais de retrouver de la confiance, d’être utile et d’avancer dans une équipe où le handicap fait partie de l’histoire de chacun, sans être un frein. Le maître verrier Ivan Stanev partage son savoir et suit chaque étape du travail, de la chauffe du tube jusqu’à la forme finale. Il rappelle que ces méthodes font de l’atelier l’un des derniers en Europe à travailler entièrement à la main. Le rythme s’accélère à l’approche des fêtes et les commandes affluent. Les pièces sont vendues en ligne et dans une petite boutique de Plovdiv. Dans l’UE, environ une personne handicapée sur deux a un emploi. En Bulgarie, la part est plus faible, autour de 40 pour cent selon Eurostat.