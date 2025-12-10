Découvrez Lars, un renne élevé dans une ferme anglaise parmi les chiens, prêt pour Noël

L’histoire de Lars commence en mai dernier, dans le Leicestershire, où sa propriétaire Angie Nelson l’a nourri au biberon faute de lait maternel. Il a passé deux semaines dans la maison, le temps qu’elle assure ses soins et une présence continue. Depuis Lars a grandi aux côtés des chiens de la ferme, ce qui pourrait expliquer pourquoi il obéit désormais aux ordres comme un animal de compagnie. Il a à présent rejoint le troupeau et s'habitue à la vie en plein air. À l'approche de Noël, la ferme s'attend à ce qu'il participe à des événements de saison, et affirme qu’il pourrait même se rendre disponible si le Père Noël sollicitait son aide.