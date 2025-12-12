Crise diplomatique : Dakar suspend toute extradition vers Paris

Sénégal
Ce jeudi, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a annoncé la suspension de toute extradition vers la France.
Paris traînerait des pieds pour répondre aux demandes du Sénégal. Parmi les dossiers bloqués : celui de Madiambal Diagne, patron de presse sénégalais dont l’extradition a été reportée à février par la France. Mais aussi deux autres Sénégalais, réclamés depuis longtemps par Dakar sans succès, malgré les justifications fournies, selon Yassine Fall.
Alors que le Sénégal attend, la France, elle, réclame l’extradition de 12 personnes depuis Dakar. Un déséquilibre qui exaspère la garde des sceaux sénégalaise.
Les accords internationaux ne marchent que si tout le monde joue le jeu, a-t-elle martèle devant les députés. Le collectif d’avocats de Madiambal Diagne a publié, ce 12 décembre 2025, un communiqué pour réagir fermement à la décision du gouvernement sénégalais de suspendre les extraditions vers la France. Selon eux, cette mesure s’apparente à « un véritable chantage diplomatique » portant directement atteinte à la procédure en cours visant leur client.
Par ailleurs, un homme d’affaires sénégalais, poursuivi pour malversations, est aussi dans le collimateur de Dakar qui attend toujours une réponse de Paris.
