Gianni Infantino : "cette coupe arabe est un véritable succès"

La coupe arabe des nations s'est achevée ce week-end au Qatar par une superbe finale entre deux équipes africaines, l'Algérie et la Tunisie. La compétition faisait son retour au calendrier après 10 ans d'absence. Désormais parrainée par la FIFA, elle a servi de répétition générale aux organisateurs du mondial 2022 qui se disputera dans un an dans l'Emirat.

Sur le terrain ou dans les tribunes, la réussite de l'évènement a séduit le président de la fédération internationale, Gianni Infantino.

"La Coupe arabe de la FIFA a été un succès incroyable, se réjouit-il. Non seulement, bien sûr, en tant qu'événement test pour la Coupe du Monde, mais bien au-delà de cela, en fait. Après seulement quelques matches, elle s'est transformée en une véritable compétition, en une véritable "Coupe du monde", pour déterminer quelle est la meilleure équipe du monde arabe. Et nous savons combien c'est important pour 150 millions de personnes. Nous avons vu du grand football. Nous avons vu des infrastructures incroyables. Nous avons vécu de grandes émotions."

Depuis le premier tournoi; en 1963, seules dix éditions ont eu lieu en raison des conflits ayant opposés les pays arabes sur la période mais aussi de problèmes de financement ces dernières années. Gianni Infantino envisage aujourd'hui de pérenniser l'évènement

"J'ai reçu de nombreuses demandes du monde arabe, de l'est à l'ouest du monde arabe, de l'Afrique au Moyen-Orient, pour continuer et maintenir cette compétition, et nous allons en discuter. Mais il est certain que je suis très favorable au maintien de ce type de compétitions, à leur renforcement et à leur officialisation, car cela contribue réellement à la croissance du football."

La coupe arabe des nations pourrait désormais retrouver sa récurrence, tous les quatre ans. Vu le succès populaire en Afrique, la prochaine édition pourrait bien se déplacer sur le continent.

En attendant, le Qatar est déjà tourné vers sa coupe du monde.