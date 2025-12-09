Des frappes aériennes à la frontière Cambodge-Thaïlande font des dizaines de milliers de déplacés

Au Cambodge, des habitants ont cherché refuge après que la Thaïlande a lancé des frappes aériennes le long de la frontière contestée, et que les forces cambodgiennes ont riposté avec des roquettes et des drones. Les deux gouvernements accusent l’autre d’avoir violé le cessez-le-feu qui avait suspendu les combats plus tôt cette année. Des dizaines de milliers de personnes ont désormais fui les villages de part et d’autre de la frontière. Les autorités thaïlandaises affirment que plus de 50 000 personnes se trouvent dans des centres d’évacuation, tandis que le ministère cambodgien de la Défense et des médias internationaux rapportent que la reprise des affrontements cette semaine a poussé plus de 20 000 personnes à quitter leur domicile rien qu’au Cambodge. Alors que le bilan s’alourdit, le Cambodge annonce sept civils tués et vingt blessés, tandis que la Thaïlande fait état de trois soldats morts. Dans les centres d’évacuation thaïlandais, les évacués décrivent la peur, des nuits sans sommeil et un sentiment de déjà-vu après les précédents affrontements.