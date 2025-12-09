Japon : des images en direct montrent l’instant du séisme

Le Japon a été frappé par un séisme de magnitude 7,5 dans la nuit du 8 au 9 décembre 2025, et de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux montrent le moment où la secousse a surpris les habitants. Dans l’un des clips, on voit des personnes s’accrocher à leurs affaires pendant que l’appartement tremble. Les autorités japonaises ont prévenu qu’il pourrait y avoir des répliques après le premier choc, survenu vers 23 h 15 lundi. L’épicentre se trouvait dans l’océan Pacifique, à environ 80 kilomètres au large d’Aomori, tout au nord de Honshu. Selon l’Agence des incendies et des catastrophes, au moins 34 personnes ont été blessées, dont une grièvement. La plupart ont été touchées par des objets tombés, rapporte la chaîne publique NHK.