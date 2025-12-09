Zelensky rencontre le pape Léon XIV et la Première ministre Meloni en Italie

L’Italie sert de cadre à la dernière initiative de Volodymyr Zelensky pour obtenir un soutien européen plus ferme. Le président ukrainien a rencontré le pape Léon XIV à Castel Gandolfo mardi, avant de se rendre à Rome pour des entretiens avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Il a de nouveau exclu toute concession territoriale, malgré des pressions croissantes de Washington pour accepter un compromis avec la Russie. Cette visite fait suite à des rencontres lundi avec des dirigeants à Londres, Paris et Berlin. Tous ont soutenu la position de Kyiv, alors que les négociations avec les États-Unis achoppent sur une proposition selon laquelle l’Ukraine céderait le contrôle du Donbass à Moscou. Le Vatican a indiqué que le pape avait appelé à poursuivre le dialogue et espérait que la diplomatie pourrait aboutir à une paix stable et juste.