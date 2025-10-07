CPI : le HCR salue la condamnation d'Ali Kushayb pour atrocités au Darfour

Vingt ans après les atrocités commises au Darfour, la Cour pénale internationale a condamné lundi Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, alias Ali Kushayb, pour son rôle central dans les crimes perpétrés dans l’ouest du Soudan.

Une condamnation saluée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : les condamnations prononcées par une chambre de première instance de la Cour pénale internationale représentent une reconnaissance importante des énormes souffrances endurées par les victimes de ces crimes odieux, ainsi qu'une première mesure de réparation attendue depuis longtemps pour elles et leurs proches a expliqué Seif Magango, porte-parole du HCR.

Transféré à la CPI en 2020, après s'être rendu en République centrafricaine, le procès d' Abd-Al-Rahman, a débuté en avril 2022, il avait alors plaidé non-coupable à l'entame des auditions, niant être Ali Kushayb. Un argument rejeté par les juges.

Les juges ont estimé que l’ex-chef milicien coupable de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre a participé à une campagne brutale soutenue par le gouvernement soudanais pour écraser la rébellion dans la région du Darfour.